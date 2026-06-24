Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Рига
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры у моря в Риге, Латвия

;
пентхаусы
3
однокомнатные
134
двухкомнатные
125
трехкомнатные
74
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Продаем квартиру с 2 спальнями в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с гаражом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти