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Квартиры с гаражом в Риге, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/5
Продается 3-комнатная квартира с террасой в новом проекте Zolitūdes vārti , улица Анниньмуйж…
$155,327
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Этаж 6/6
Résidence Lumière это архитектурный памятник, построенный в стиле Art Nouveau и внесенный в …
$641,359
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 11
Продаем 2-комнатную квартиру в элитном доме (14 лет) в Риге, улица Краста 86. - Общая пло…
$143,783
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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