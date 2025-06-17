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Квартиры с террасой в Риге, Латвия

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52 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 3/7
Предлагаем приобрести шикарную квартиру в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees…
$582,476
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 5/7
Предлагаем приобрести шикарную квартиру в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees…
$665,850
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 199 м²
Этаж 7/7
Предлагаем приобрести пентхаус в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees) – дом п…
$1,54 млн
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/3
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
$336,197
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Квартира в Рига, Латвия
Квартира
Рига, Латвия
Площадь 176 м²
Этаж 6/6
Предлагаем приобрести эксклюзивный 2-х этажный пентхаус в реновированном доме на ул. Грецин…
$954,329
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 6/6
Сдаётся в долгосрочную аренду престижная квартира в посольском районе Риги Предлагается рос…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/7
Жилой комплекс Art Luxury House - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, к…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную квартиру в ренновированном доме, входящего в состав нового проекта в Ю…
$707,197
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 163 м²
Этаж 7/7
Предлагаем приобрести трехкомнатную квартиру в самом дорогом месте Риги - Тихом центре, в на…
$702,635
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 139 м²
Этаж 2/6
Просторная квартира в реновированном историческом доме в центре Риги Адрес: Baznīcas iela 39…
$549,271
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 2/7
Renaissance расположен в престижном месте, что позволяет любителям современного искусства и …
$701,494
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Этаж 7/7
Продается уникальная пентхаус-квартира в престижном тихом центре Риги. Доступен для аренды: …
$2,35 млн
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 262 м²
Этаж 2/2
Предлагаем шикарный пентхаус с террасой в ренновированном доме, входящего в состав нового пр…
$832,668
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Квартира 6 комнат в Рига, Латвия
Квартира 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Этаж 3/5
Продаем эксклюзивную 6-и комнатную квартиру в посольском районе Риги, на одной из самых крас…
$1,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
Предлагаем на продажу эксклюзивную квартиру в новом проекте класса люкс в Риге с шикарным па…
$607,527
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/7
CENTRUS находится в наиболее активной части центра города – в квартале, расположенном между …
$245,844
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 2 182 м²
Этаж 1/2
Предлагаем на продажу эксклюзивные квартиры в проекте Blue Sky Apartments в Биерини. Террит…
$2,92 млн
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/7
CENTRUS находится в наиболее активной части центра города – в квартале, расположенном между …
$351,956
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Продаем квартиру с 3 спальнями в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на …
Цена по запросу
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Квартира в Рига, Латвия
Квартира
Рига, Латвия
Площадь 210 м²
Этаж 6/6
Предлагаем приобрести просторную квартиру с террасой на последнем этаже в престижном районе …
$568,135
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 207 м²
Этаж 5/7
Эксклюзивная 2-этажная квартира в центре Риги. Высококачественная внутренняя отделка, 2 кам…
$1,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 4/7
Предлагаем приобрести современную и просторную квартиру в новом проекте Paris Petit, который…
$685,443
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 15/16
Представляем Вашему вниманию большую квартиру на высоком 15 этаже дома! Площадь квартиры – 3…
$630,489
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Продается просторная 2-х комнатная квартира-студия, 62 кв. м. , большой холл и отдельная спа…
$165,472
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Этаж 7/7
Предлагаем приобрести квартиру в самом шикарном месте Риги - Тихом центре, в наиболее респек…
$579,446
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Квартира 7 комнат в Рига, Латвия
Квартира 7 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Этаж 5/6
Эксклюзивная 3-х уровневая квартира общая площадь которой составляет 600 м2 и занимает 5 и 6…
$3,80 млн
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 6/7
Предлагаем на продажу эксклюзивную квартиру в новом проекте класса люкс в Риге с шикарным па…
$652,529
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/7
CENTRUS находится в наиболее активной части центра города – в квартале, расположенном между …
$212,224
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/7
Предлагаем приобрести шикарную квартиру в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees…
$741,230
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
$419,196
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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Недорогая
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