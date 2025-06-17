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Квартиры с бассейном в Риге, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/3
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
$336,197
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
$419,196
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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