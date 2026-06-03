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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с террасой в Латвии

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Рига
597
Юрмала
11
Marupes pagasts
21
Kekavas pagasts
17
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2 объекта найдено
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 26
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
На аренду предлагаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный …
$17,457
в месяц
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Доходный дом 1 140 м² в Sunisi, Латвия
Доходный дом 1 140 м²
Sunisi, Латвия
Число комнат 16
Площадь 1 140 м²
Этаж 1/3
Сдается гостиничный комплекс, расположенный на первой линии живописного озера Сунишу, всего …
$58,191
в месяц
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