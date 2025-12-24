Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Юрмала
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Аренда коммерческой недвижимости в Юрмале, Латвия на долгий срок

производственные здания
5
6 объектов найдено
Производство 1 057 м² в Юрмала, Латвия
Производство 1 057 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 057 м²
Этаж 3
$3,697
в месяц
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 642 м² в Юрмала, Латвия
Производство 642 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 642 м²
$2,310
в месяц
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Этаж 1
Предлагаем на аренду офисное помещение на 1-ом этаже с отдельным входом на пр.Виенибас 43 в …
$1,392
в месяц
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 852 м² в Юрмала, Латвия
Производство 852 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 852 м²
$3,004
в месяц
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 1 700 м² в Юрмала, Латвия
Производство 1 700 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 3
$5,892
в месяц
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 3 151 м² в Юрмала, Латвия
Производство 3 151 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 3 151 м²
$9,792
в месяц
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
