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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Риге, Латвия

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507 объектов найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - частичное сообщение. Имущество и oтопление - инженерных коммуникаций нет…
$3,680
в месяц
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Коммерческое помещение 340 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 340 м²
Рига, Латвия
Площадь 340 м²
$3,575
в месяц
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Коммерческое помещение 68 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 68 м²
Рига, Латвия
Площадь 68 м²
Этаж 3/6
$699
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 200 м²
Рига, Латвия
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Офисное помещение на 2 этаже здания с отдельным входом. Будет отремонтирован и перепланирова…
$1,030
в месяц
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Коммерческое помещение 435 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 435 м²
Рига, Латвия
Площадь 435 м²
$2,738
в месяц
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Коммерческое помещение 136 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 136 м²
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 136 м²
Этаж 1/4
$1,052
в месяц
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 1 500 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - реновированное здание, дом во дворе, все коммуникации, телфер. Территори…
$7,886
в месяц
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Коммерческое помещение 221 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 221 м²
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 221 м²
Этаж 5/6
Дом с улицы, платная стоянка, лифт, балкон, окна на обе стороны, изолированные комнаты, сану…
$2,732
в месяц
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Коммерческое помещение 396 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 396 м²
Рига, Латвия
Число комнат 7
Площадь 396 м²
Этаж 9/9
$2,786
в месяц
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Коммерческое помещение 384 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 384 м²
Рига, Латвия
Площадь 384 м²
Этаж 1/1
$2,129
в месяц
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Коммерческое помещение 1 415 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 1 415 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 415 м²
Этаж 6/6
$17,866
в месяц
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 1 300 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - реновированное здание, дом во дворе. Территория - развитая инфраструктур…
$2,324
в месяц
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Коммерческое помещение 54 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 54 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 6/6
$557
в месяц
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Коммерческое помещение 53 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 53 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
О недвижимости - реновированное здание, фасадный дом, лифт. Экстры - видео наблюдение, oхран…
$437
в месяц
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Коммерческое помещение 21 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 21 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/3
Сдается офисное помещение. Помещение находиться недалеко от трамвайной остановки. Низкие к…
$98
в месяц
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Коммерческое помещение 700 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 700 м²
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - новый проект, охранник , все коммуникации. Территория - развитая инфраст…
$2,944
в месяц
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Коммерческое помещение 130 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 130 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 7/9
Дом и экстры дома - охранник , все коммуникации, лифт. Территория - развитая инфраструктура,…
$1,101
в месяц
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Коммерческое помещение 491 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 491 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 491 м²
Этаж 1/3
Дом и экстры дома - реновированное здание, фасадный дом, охранник , частичное сообщение, окн…
$2,065
в месяц
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Коммерческое помещение 180 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 180 м²
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Этаж 3/6
Дом и экстры дома - новый проект, охранник , все коммуникации, лифт, окна на обе стороны, за…
$1,514
в месяц
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Коммерческое помещение 245 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 245 м²
Рига, Латвия
Площадь 245 м²
Этаж 3/5
Дом и экстры дома - новый проект, охранник , все коммуникации, лифт. Территория - развитая и…
$2,061
в месяц
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Коммерческое помещение 124 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 124 м²
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
$639
в месяц
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Коммерческое помещение 834 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 834 м²
Рига, Латвия
Площадь 834 м²
$5,258
в месяц
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Коммерческое помещение 21 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 21 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/9
Сдается в аренду небольшой офис на 2 этаже. Выгодное географическое положение. Удобный досту…
$110
в месяц
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Коммерческое помещение 60 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 60 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
О недвижимости - дом во дворе, лифт, окна на улицу. Имущество и oтопление - центральное отоп…
$247
в месяц
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Коммерческое помещение 680 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 680 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 680 м²
Этаж 2/6
Сдается шикорое и светлое офисное помещение на ул. Бривибас. Дом с улицы, вход с улицы, под…
$5,605
в месяц
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Коммерческое помещение 420 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 420 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
$1,325
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 200 м²
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 4/4
Дом и экстры дома - реновированное здание, все коммуникации, окна на обе стороны, чистая лес…
$1,052
в месяц
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Коммерческое помещение 270 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 270 м²
Рига, Латвия
Площадь 270 м²
Дом и экстры дома - новый проект, фасадный дом, все коммуникации, окна на улицу, в подъезде …
$1,987
в месяц
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Коммерческое помещение 140 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 140 м²
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Дом и экстры дома - новый проект, охранник , все коммуникации, лифт, окна на улицу, в подъез…
$736
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 800 м²
Рига, Латвия
Площадь 800 м²
$6,464
в месяц
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