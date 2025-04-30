Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Marupe
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Marupe, Латвия

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 700 м²
Марупе, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 4
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 400 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 400 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
$6,919
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 400 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 400 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
$7,140
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 023 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 1 023 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 023 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации. Территория - развитая инфраструктура, ря…
$7,207
в месяц
Оставить заявку
Офис 1 048 м² в Марупе, Латвия
Офис 1 048 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 048 м²
Этаж 5/5
$17,484
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 789 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 789 м²
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 789 м²
Этаж 1/2
$5,783
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 036 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 036 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 036 м²
$6,722
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 10 000 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 10 000 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/2
Энерго-эффективные склады и производственные помещения в международном аэропорту Рига. Пред…
$49,422
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 306 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 1 306 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 306 м²
Этаж 1
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 619 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 619 м²
Марупе, Латвия
Площадь 619 м²
Этаж 1/1
$4,660
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 329 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 329 м²
Марупе, Латвия
Площадь 329 м²
$2,397
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 5 000 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
$24,711
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 170 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 170 м²
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
$1,430
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 465 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 1 465 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 465 м²
Этаж 5
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
Оставить заявку