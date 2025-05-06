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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Marupes pagasts, Латвия

Марупе
9
Коммерческое помещение Удалить
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23 объекта найдено
Коммерческое помещение 29 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 29 м²
Marupe, Латвия
Площадь 29 м²
Этаж 1
$544
в месяц
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 400 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
$6,919
в месяц
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Коммерческое помещение 40 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 40 м²
Marupe, Латвия
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
$421
в месяц
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Коммерческое помещение 1 036 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 036 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 036 м²
$6,722
в месяц
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Marupe, Латвия
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/1
$21,031
в месяц
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Офис 1 437 м² в Marupe, Латвия
Офис 1 437 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 437 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$6,486
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Коммерческое помещение 1 306 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 1 306 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 306 м²
Этаж 1
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 023 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 1 023 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 023 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации. Территория - развитая инфраструктура, ря…
$7,207
в месяц
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Коммерческое помещение 1 465 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 1 465 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 465 м²
Этаж 5
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 750 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 750 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 6
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - новый проект, дом во дворе, все коммуникации. Имущество и oтопление - им…
$2,839
в месяц
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 400 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
$7,140
в месяц
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Коммерческое помещение 1 571 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 1 571 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 571 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, есть пандус. Территория - развитая инфра…
$9,759
в месяц
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 10 000 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/2
Энерго-эффективные склады и производственные помещения в международном аэропорту Рига. Пред…
$49,422
в месяц
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Коммерческое помещение 789 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 789 м²
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 789 м²
Этаж 1/2
$5,783
в месяц
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
$24,711
в месяц
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Офис 1 048 м² в Марупе, Латвия
Офис 1 048 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 048 м²
Этаж 5/5
$17,484
в месяц
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Коммерческое помещение 619 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 619 м²
Марупе, Латвия
Площадь 619 м²
Этаж 1/1
$4,660
в месяц
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Коммерческое помещение 700 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 700 м²
Марупе, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 4
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 80 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 80 м²
Marupe, Латвия
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
Дом и экстры дома - новый проект, охранник , все коммуникации, лифт, окна на улицу, закрытая…
$841
в месяц
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Коммерческое помещение 42 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 42 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 3
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
$442
в месяц
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Коммерческое помещение 640 м² в Marupe, Латвия
Коммерческое помещение 640 м²
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 640 м²
Этаж 1/1
$3,028
в месяц
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Коммерческое помещение 329 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 329 м²
Марупе, Латвия
Площадь 329 м²
$2,397
в месяц
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Коммерческое помещение 170 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 170 м²
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
$1,430
в месяц
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