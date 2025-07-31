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Дома с гаражом в Ogresgala pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная, уникальная недвижимость у Балтийского моря на историческом Ливском б…
$722,823
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Параметры недвижимости в Ogresgala pagasts, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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