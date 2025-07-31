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Дома с террасой в Ogresgala pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…
$236,388
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Параметры недвижимости в Ogresgala pagasts, Латвия

с гаражом
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