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Квартиры в Kekavas novads, Латвия

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Kekavas pagasts
20
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23 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
$277,402
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3- комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
$245,851
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
$64,724
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$253,607
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$249,283
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с саунойб с террасой и подземной парковкой …
$340,805
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$248,939
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$247,795
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$259,236
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$267,701
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$267,244
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Lapenieki, Латвия
Квартира 4 комнаты
Lapenieki, Латвия
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Этаж 1/3
$211,374
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с сауной, с террасой и подземной парковкой …
$387,824
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$245,851
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$388,854
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продаётся солнечная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрической за…
$305,797
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Metropolis Group
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продается новая 3+ комнатная квартира с отдельной кухней и подземным паркингом с зарядкой за…
$259,236
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Metropolis Group
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Квартира 2 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
$86,652
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$305,797
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3+ комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
$255,460
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Metropolis Group
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
$263,812
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Квартира 5 комнат в Баложи, Латвия
Квартира 5 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Продает двухэтажные 5-комнатные апартаменты (жилая площадь 153, 7m²; площадь террасы 405m²) …
$420,236
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Квартира 2 комнаты в Балдоне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Балдоне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Iecavas 5 - Новый проект, расположенный на огороженной, благоустроенной территории - дом ком…
$141,833
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Типы недвижимости в Kekavas novads

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Kekavas novads, Латвия

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