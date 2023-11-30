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Дома в Кекава, Латвия

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кекава, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кекава, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается дом в Баложи, Кекавская волость, общей площадью 90 м2 и земельным участком 550 м2,…
€224,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 6 комнат в Кекава, Латвия
Дом 6 комнат
Кекава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Предлагаем купить качественную и красивую недвижимость. Недвижимость строилась как бы для се…
€395,000
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