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Дома в Kekavas novads, Латвия

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Kekavas pagasts
12
18 объектов найдено
Дом 8 комнат в Dzerumi, Латвия
Дом 8 комнат
Dzerumi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$198,432
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 319 м²
Этаж 1/3
$372,379
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 1 комната в Балдоне, Латвия
Дом 1 комната
Балдоне, Латвия
Число комнат 1
Площадь 426 м²
Этаж 1/1
$110,342
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Классический эстетический дом с красивым просторным двором на долгосрочной арене в Катлакалн…
$502,190
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Дом 4 комнаты в Кекава, Латвия
Дом 4 комнаты
Кекава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 630 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже поместье в Кекавской области в 30 минутах от центра Риги. На пр…
$1,94 млн
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Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 215 м²
Этаж 1/2
$384,324
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
$217,328
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Коттедж в Baldones pagasts, Латвия
Коттедж
Baldones pagasts, Латвия
Мы предлагаем уникальную недвижимость рядом с Балдоне, которая сочетает в себе конфиденциаль…
$400,341
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Dzerumi, Латвия
Дом 4 комнаты
Dzerumi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
$138,515
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Dzerumi, Латвия
Дом 3 комнаты
Dzerumi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
$178,737
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 818 м²
Количество этажей 3
Продаётся семейное поместье, в тихом, спокойном, зелёном месте у реки. Поместье состоит из т…
$1,40 млн
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Lapenieki, Латвия
Дом 8 комнат
Lapenieki, Латвия
Число комнат 8
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
$410,529
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Dzintari, Латвия
Дом 6 комнат
Dzintari, Латвия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
$358,835
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 7 комнат в Балдоне, Латвия
Дом 7 комнат
Балдоне, Латвия
Число комнат 7
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
$294,911
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом в Plakanciems, Латвия
Дом
Plakanciems, Латвия
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Дом расположен в Кекавской волости, всего в 15 минутах езды от Риги. Тихое, спокойное и зеле…
$587,027
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Дом 10 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 612 м²
Количество этажей 3
$515,540
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 12 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 12 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 12
Площадь 1 123 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен один из самых красивых, эксклюзивных и дорогих домов Юрмалы.Дом располо…
$6,30 млн
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Дом 6 комнат в Баложи, Латвия
Дом 6 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Energy efficient 2-storey family home with a convenient layout and large plot of land. En…
$289,381
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Riga Real Estate
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English, Русский, Français, Latviešu, Italiano

Параметры недвижимости в Kekavas novads, Латвия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
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