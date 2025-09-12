Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с видом на море в Юрмале, Латвия

1 объект найдено
Вилла 20 комнат в Юрмала, Латвия
Вилла 20 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 277 м²
Этаж 4/4
$3,39 млн
