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Коммерческая недвижимость в Salaspils pagasts, Латвия

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3 объекта найдено
Склад 2 328 м² в Salaspils pagasts, Латвия
Склад 2 328 м²
Salaspils pagasts, Латвия
Площадь 2 328 м²
Этаж 1
$539,446
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение в Jaunsauriesi, Латвия
Коммерческое помещение
Jaunsauriesi, Латвия
Продаем участок земли под застройку общей площадью 27.38 га. Расположен в Рижском районе, …
$915,219
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 1 021 м² в Silabriezi, Латвия
Коммерческое помещение 1 021 м²
Silabriezi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 1 021 м²
$830,709
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