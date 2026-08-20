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Коммерческая недвижимость в Елгаве, Латвия

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4 объекта найдено
Магазин 289 м² в Елгава, Латвия
Магазин 289 м²
Елгава, Латвия
Число комнат 6
Площадь 289 м²
Этаж 1/4
$290,838
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 6 670 м² в Елгава, Латвия
Коммерческое помещение 6 670 м²
Елгава, Латвия
Площадь 6 670 м²
$3,04 млн
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Коммерческое помещение в Елгава, Латвия
Коммерческое помещение
Елгава, Латвия
Продаётся коммерческий земельный участок площадью 1927 м² в центре Елгавы, на пересечении ул…
$143,003
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение в Елгава, Латвия
Коммерческое помещение
Елгава, Латвия
$9,25 млн
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