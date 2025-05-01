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Дома в Cesu novads, Латвия

Drabesu pagasts
3
8 объектов найдено
Дом 6 комнат в Цесис, Латвия
Дом 6 комнат
Цесис, Латвия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Светлый, уютный, ухоженный эко-дом на продажу в Меллужи, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Недвиж…
$420,246
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Дом 10 комнат в Ligatnes pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Ligatnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
$557,162
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Дом 5 комнат в Drabesu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Drabesu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Бревенчатый дом в светлых тонах, свежий и стильный. Экологичный и здоровый образ жизни. Особ…
$671,361
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Дом 10 комнат в Straupe, Латвия
Дом 10 комнат
Straupe, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Прекрасная недвижимость для смелых людей с фантазией, желанием и энтузиазмом.Дом 500 м2, тре…
$142,650
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Amatciems, Латвия
Дом 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию современные и уютный , одноэтажный дом с видом на озеро! Дом расп…
$728,323
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Вилла 5 комнат в Amatciems, Латвия
Вилла 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
$656,643
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 10 комнат в Inesu pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Inesu pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 523 м²
Этаж 3/3
Недвижимость расположена на живописном берегу реки Огре, на холме с красивыми видами и без б…
$210,579
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Priekulu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Priekulu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
$255,403
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Параметры недвижимости в Cesu novads, Латвия

Недорогая
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