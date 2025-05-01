Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Cesu novads
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Cesu novads, Латвия

Priekulu pagasts
8
Цесис
6
Ligatne
6
Квартира Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Прекрасный и ухоженный дом у реки Гауя, ухоженная территория с камином, сауной, гаражом, сар…
$145,594
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Улица Рупниецибас 7,  рядом с улицей Видус на 4-м этаже фасадного дома (пока без лифта, согл…
$336,197
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
$472,777
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 4/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$605,091
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$125,023
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
$164,947
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$143,199
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
$199,092
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Priekuli, Латвия
Квартира 6 комнат
Priekuli, Латвия
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$827,885
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$382,571
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$130,907
Оставить заявку
Квартира 11 комнат в Nitaures pagasts, Латвия
Квартира 11 комнат
Nitaures pagasts, Латвия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Этаж 2/2
Можно приобрести поистине сказочную недвижимость — усадьбу Кригали, расположенную в 52 минут…
$226,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$122,922
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$410,812
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$650,326
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$119,140
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Raiskuma pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Raiskuma pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
$128,795
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/3
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$261,603
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте.Квартира расположена на втором э…
$161,606
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$279,863
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$182,849
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$465,738
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 3 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 6/7
Дизайнерская квартира с двумя террасами 200 кв.м.Единственная квартира, имеющая выход на кры…
$966,566
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Cesu novads, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти