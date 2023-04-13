Купить земельный участок в Турции

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Турция
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140 объектов найдено
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Земельные участки 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 149,000
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса в районе Кестель. Это зеленый район с м…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 050 м²
1/1 Этаж
€ 374,000
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
Земельные участки
Аланья, Турция
5 780 м²
1/1 Этаж
€ 3,041,100
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 219 м²
1/1 Этаж
€ 1,122,000
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
Земельные участки
Аланья, Турция
2 180 м²
1/1 Этаж
€ 1,661,700
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 114 м²
1/1 Этаж
€ 415,500
Просторный участок земли для постройки здания в живописном районе на холме в ТепеРайон: Анта…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 176 м²
1/1 Этаж
€ 1,100,000
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 200 м²
1/1 Этаж
€ 692,400
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
Земельные участки
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1 Этаж
€ 3,355,000
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
Земельные участки
Аланья, Турция
3 126 м²
1/1 Этаж
€ 1,683,000
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
Земельные участки
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 176,500
Земельный участок на продажу Район: Анталья, Аланья, ЕшилёзУЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 6 СОТОК&nb…
Земельные участки
Аланья, Турция
609 м²
1/1 Этаж
€ 220,000
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 290 м²
1/1 Этаж
€ 715,000
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
Земельные участки
Аланья, Турция
542 м²
1/1 Этаж
€ 308,000
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
Земельные участки
Аланья, Турция
250 м²
1/1 Этаж
€ 198,000
Земля в горной местности с электричеством и водой поблизости в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Ал…
Земельные участки
Yesiloez, Турция
1/1 Этаж
€ 75,800
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
Земельные участки
Аланья, Турция
163 м²
1/1 Этаж
€ 1,384,800
Прекрасный земельный участок под строительствоРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояни…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1 Этаж
€ 627,000
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
Земельные участки
Аланья, Турция
1 301 м²
1/1 Этаж
€ 550,000
Земля под строительство в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 4000Земля с 2,…
Земельные участки
Аланья, Турция
5 000 м²
1/1 Этаж
€ 3,355,000
Большой участок в Тепе под застройкуРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Учас…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 059 м²
1/1 Этаж
€ 770,000
Зкмельный участок с виллой в БекташРайон: Анталья, Аланья, БекташУчасток с 2,5 этажной старо…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 041 м²
1/1 Этаж
€ 1,155,000
Земельный участок с отличным видомРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояние до моря: 1…
Земельные участки 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 196,000
Земельные участки
Аланья, Турция
1 085 м²
1/1 Этаж
€ 81,500
Шикарный Земельный участок в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташЭто очень красивое мест…
Земельные участки
Аланья, Турция
553 м²
1/1 Этаж
€ 275,000
Перспективный Земельный участок в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакНаходиться на пер…
Земельные участки
Аланья, Турция
9 927 м²
1/1 Этаж
€ 86,900
Земельный участок в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаПродается поле от владельца, под…
Земельные участки
Аланья, Турция
3 916 м²
1/1 Этаж
€ 2,860,000
Земельный участок под строительство отеля на морском берегу в КонаклиРайон: Анталья, Аланья,…
Земельные участки
Аланья, Турция
13 500 м²
1/1 Этаж
€ 15,736,800
Продается Остров Мечты. Уникальный земельный участок с островом и с коммерческой площадью в …
Земельные участки
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1 Этаж
€ 25,800
Земельный участок с садом из авокадо в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаВсем деревьям…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 500 м²
1/1 Этаж
€ 1,100,000
Земля для жилого комплекса в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 2…
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