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Земельные участки в Барселона, Испания

3 объекта найдено
Земельные участки в Абрера, Испания
Земельные участки
Абрера, Испания
35 411 м²
€ 5,000,000
Large plot of land with a project for 230 homes of 100 m2 for semi-detached houses, apartmen…
Земельные участки в Sant Pol de Mar, Испания
Земельные участки
Sant Pol de Mar, Испания
4 м²
€ 20,000,000
4 земельных участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с видом…
Земельные участки в Tordera, Испания
Земельные участки
Tordera, Испания
850 м²
€ 60,000
Хороший участок 850м2 в урбанизации Террабрава, принадлежащей городу Тордера. Всего 7 минут…
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