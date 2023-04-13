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72 объекта найдено
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Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 35,918
Лот 7077. В настоящее время найти земельный участок в городе Бресте стало настоящей проблемо…
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
€ 9,093
Лот 7083. Звоните для более подробной информации Участок 8,01 сотки в садовом товариществе в…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 52,740
Лот 7067. Звоните для более подробной информации В продаже участок в частном секто…
Земельные участки
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
€ 1,910
Лот 7065. Звоните для более подробной информации Продается дачный участок в направлении г. Ж…
Земельные участки
Столовичский сельский Совет, Беларусь
€ 20,914
В продаже два земельных участка для вашего бизнеса в д. Новый Свет. Общая их площадь составл…
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 31,826
Продажа участка со строением под снос в Брестском районе, Жабинковское направление. Дом 1938…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 9,093
Срочно продается участок в СТ "Сосновый островок". Брестский р-н, Знаменский с/с. …
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 8,911
Продается участок с деревянным домиком в д. Козловичи. Брестский р-н, Чернавчицкий с/с. &nbs…
Земельные участки
Черняны, Беларусь
47 м²
€ 3,819
Продажа земельного участка с жилым домом в Малоритском районе, Чернянский с/с, аг. Черняны. …
Земельные участки
Великорита, Беларусь
€ 3,546
Продается земельный участок в Малоритском р-не, аг. Великорита. Земельный участок правильной…
Земельные участки
Барановичи, Беларусь
€ 25,006
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение с земельным участком! Участо…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 5,001
Лот 7051. Мечтаете построить свой дачный домик, при этой ищете недорогой участок? Вы только …
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
€ 5,547
Лот 6998. Вашему вниманию участок 6 соток с летним домиком в активно застраивающемся товарищ…
Земельные участки
Великоритский сельский Совет, Беларусь
€ 1,273
Лот 6994. Участок в садовом товариществе в Великоритском сельском совете. Участок 4,64 сотки…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 16,368
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
€ 9,548
ЛОТ 6967. В районе деревни Большие Косичи продаётся садовый участок площадью 0,0484 Га с зак…
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 10,002
Продажа участка со строением под снос в Брестском р-не. Общ.СНБ - 57,8 кв.м. Стены: материал…
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
€ 9,093
Лот 6951. Участок в деревне Чернавчицкого с/с в паре километрах от Чернавчиц и в 12 км от Бр…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 13,185
Лот 6943. По себестоимости продается земельный участок для коллективного садоводства, площад…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 20,914
Лот 6939. В непосредственной близости от микрорайона «Южный» (черта города) в са…
Земельные участки
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
€ 14,549
Лот 6929. Участок с незавершенным строением д. Костычи, что в 5 минутах от Бреста. Площадь у…
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
€ 2,546
Хотите проводить выходные на собственном участке в красивом лесу? Тогда это предложение для …
Земельные участки
Каменица Жировецкая, Беларусь
€ 12,730
Лот 6890. Угловой дачный участок площадью 5 соток в направлении Каменицы-Жировецкой. Правиль…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 53,558
Лот 6846. Если Вы искали хороший участок в центре города, то это он. Располагается в элитном…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 22,733
Лот 6843. Срочная продажа уже с максимальной скидкой! Пришла пора строиться и Вы …
Земельные участки
Домачево, Беларусь
€ 3,183
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Объект р…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 6,456
Хотите проводить выходные на собственном участке, рядом с лесом? Думаете построить собственн…
Земельные участки
Каменица Жировецкая, Беларусь
€ 6,365
Лот 6746. Дачный угловой участок прямоугольной формы на «Каменице» у предпоследн…
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 17,731
Лот 6418. В продаже участок с коробкой дома в деревне Ракитницкого с/с. Стены - газосиликатн…
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
€ 15,458
Лот 6680. В продаже участок с фундаментом в Радваничском направлении. Имеется проект дома. П…
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