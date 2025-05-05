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Квартиры с видом на горы в Ломбардии, Италия

Милан
28
Desenzano del Garda
107
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
68
Sirmione
33
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Pasturo, Италия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Pasturo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается трехкомнатная квартира ДУПЛЕКС с ТЕРРАСОЙ на улице Привата в Пастуро горы Лекко…
$119,272
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Типы недвижимости в Ломбардии

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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

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