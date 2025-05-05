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Квартиры с бассейном в Ломбардии, Италия

Милан
28
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107
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
68
Sirmione
33
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38 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
$354,192
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Квартира 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 143 м²
GH-LV04402-C. Апартаменты в красивом здании 18 века.Эта современная квартира расположена вну…
$538,856
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Квартира 3 комнаты в San Felice del Benaco, Италия
Квартира 3 комнаты
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
$653,893
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Квартира 3 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 175 м²
GA-V001537. ПРОСТОРНЫЙ ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В МОНИГА-ДЕЛЬ-ГАРДАРасполож…
$969,942
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Квартира 3 комнаты в Puegnago del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Puegnago del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
GH-PV003379. Новая квартира с видом на озероПолпенаце-дель-Гарда, в нескольких шагах от цент…
$305,150
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
$377,078
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Квартира в Salo, Италия
Квартира
Salo, Италия
Площадь 85 м²
GH-PV006493-3. Эксклюзивные трехкомнатные апартаменты с садомпредлагает на продажу эту очаро…
$524,704
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Квартира в Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
$326,947
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Квартира 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 143 м²
GH-LV04402-C. Апартаменты в красивом здании 18 века.Эта современная квартира расположена вну…
$538,856
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Квартира 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Квартира 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
$506,767
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH-PV006501. Большая трехкомнатная квартира с бассейномЭта элегантная трехкомнатная квартира…
$598,729
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Квартира 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Квартира 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
GH-PV004508. Просторные апартаменты с террасойСояно дель Лаго, в центре прекрасного городка …
$425,031
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 115 м²
GH- LV044445-G. Апартаменты в красивом здании 18 века.Эта современная квартира расположена в…
$473,540
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
GH-PV003961. Новые апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзивные тр…
$401,599
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Квартира 3 комнаты в Monate, Италия
Квартира 3 комнаты
Monate, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$228,863
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Квартира 3 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 3 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-LV05281. Квартира с видом на озеро в монастыре XVII века.В местечке Перакке, горной дерев…
$397,338
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
GH-PV006711. Трехкомнатная квартира с террасой и видомпредлагает трехкомнатную квартиру с те…
$325,491
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
GH-PV005968. Апартаменты с захватывающим видом на озероВ двух шагах от престижного порта Дуз…
$473,540
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Квартира 2 комнаты в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 104 м²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$414,132
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Квартира 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
GH-LV04439-D. Апартаменты в красивом здании 18 века.Эта современная квартира расположена вну…
$576,957
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
$411,953
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
$377,078
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
$457,725
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
GH- LV06538. Недавно построенная квартира в Гардоне РивьераПредлагаем на продажу эксклюзивну…
$457,211
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH- DV5831. Апартаменты с садом и видом на озеро.Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже …
$647,716
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Квартира 3 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV5967. Трехкомнатная квартира в двух шагах от набережнойРасположенная в престижном месте…
$542,122
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Квартира 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Квартира 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
GH-PV006530. Большая квартира с бассейном и садом Сойано дель Аго, в эксклюзивной резиденции…
$489,869
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$648,444
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
$283,354
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Квартира 4 комнаты в Lenno, Италия
Квартира 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
$784,672
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Типы недвижимости в Ломбардии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
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