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Жилой квартал Pleine vue mer 3 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
;
Жилой квартал Pleine vue mer 3 pieces
1
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ID: 38333
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Исключительная квартира на продажу лицом к морю со всеми удобствами отеля! Высокий этаж с лифтом. 3 комнаты, 2 ванные комнаты, 90 м2 + 3 балкона по 2 м2 каждый. 1 парковка, 1 подвал. Первая линия моря. Цена: 7 250 000. Сборы: 2500/месяц. Арнона: 1000 в месяц.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Pleine vue mer 3 pieces
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от
$2,38 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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