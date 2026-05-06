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Жилой квартал Superbe penthouse florentine

Тель-Авив, Израиль
от
$4,26 млн
;
8
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ID: 38301
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Абарбанель, 54

О комплексе

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Отличный пентхаус для продажи в Тель-Авиве, во Флорентийском районе. Всего в нескольких метрах от парка Хамесила, Неве Цедек и оживленного флорентийского района эта исключительная недвижимость пользуется особенно востребованным расположением. Просторный 5-комнатный пентхаус с 4 спальнями, 2 ванными комнатами и великолепным двойным потолком. Он имеет 150 м2 жилой площади и 140 м2 террасы, предлагая щедрые внутренние и открытые жилые помещения. Благодаря своей тройной экспозиции, квартира обладает исключительной яркостью и полностью открытым видом. Недвижимость завершена 2 частными парковочными местами и подвалом. Цена: NIS 13,000,000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Superbe penthouse florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$4,26 млн
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