Жилой квартал Superbe penthouse florentine

Отличный пентхаус для продажи в Тель-Авиве, во Флорентийском районе. Всего в нескольких метрах от парка Хамесила, Неве Цедек и оживленного флорентийского района эта исключительная недвижимость пользуется особенно востребованным расположением. Просторный 5-комнатный пентхаус с 4 спальнями, 2 ванными комнатами и великолепным двойным потолком. Он имеет 150 м2 жилой площади и 140 м2 террасы, предлагая щедрые внутренние и открытые жилые помещения. Благодаря своей тройной экспозиции, квартира обладает исключительной яркостью и полностью открытым видом. Недвижимость завершена 2 частными парковочными местами и подвалом. Цена: NIS 13,000,000