  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,646
;
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
1
Оставить заявку
ID: 33425
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для долгосрочной аренды в Арноне, Иерусалим, эта очаровательная полностью меблированная 2,5-комнатная квартира предлагает комфортную и тихую среду проживания в одном из самых востребованных жилых районов города. Поверхность около 50 м2, она состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на небольшую террасу, красивую спальню и дополнительную комнату, идеально подходящую для офиса или дополнительной спальни. Расположенная на 2-м этаже без лифта (25 ступеней), квартира обладает отличной яркостью, спокойной обстановкой и парковкой в здании. Рядом со школами, транспортом и торговым центром Tsomet Habankim он идеально подходит для одного человека или пары, которые ищут квартиру, готовую жить в Иерусалиме. Доступно немедленно. Аренда: 5250 / месяц.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,646
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Показать все Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$768,075
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Показать все Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Роскошный дуплекс на Старом Севере! В идеальном месте на Старом Севере, в северной части улицы Соколова, в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и общественного транспорта – красивый 4-комнатный дуплекс на продажу! 100 м2 жилая площадь + большая солнечная терраса Входной этаж:…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации