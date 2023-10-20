Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Для долгосрочной аренды в Арноне, Иерусалим, эта очаровательная полностью меблированная 2,5-комнатная квартира предлагает комфортную и тихую среду проживания в одном из самых востребованных жилых районов города. Поверхность около 50 м2, она состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на небольшую террасу, красивую спальню и дополнительную комнату, идеально подходящую для офиса или дополнительной спальни. Расположенная на 2-м этаже без лифта (25 ступеней), квартира обладает отличной яркостью, спокойной обстановкой и парковкой в здании. Рядом со школами, транспортом и торговым центром Tsomet Habankim он идеально подходит для одного человека или пары, которые ищут квартиру, готовую жить в Иерусалиме. Доступно немедленно. Аренда: 5250 / месяц.