Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Для долгосрочной аренды в Арноне, Иерусалим, эта очаровательная полностью меблированная 2,5-комнатная квартира предлагает комфортную и тихую среду проживания в одном из самых востребованных жилых районов города. Поверхность около 50 м2, она состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на небольшую террасу, красивую спальню и дополнительную комнату, идеально подходящую для офиса или дополнительной спальни.
Расположенная на 2-м этаже без лифта (25 ступеней), квартира обладает отличной яркостью, спокойной обстановкой и парковкой в здании. Рядом со школами, транспортом и торговым центром Tsomet Habankim он идеально подходит для одного человека или пары, которые ищут квартиру, готовую жить в Иерусалиме.
Доступно немедленно.
Аренда: 5250 / месяц.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
