  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre

Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre

Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
;
4
ID: 33650
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Новый на рынке, в Michkenot Haouma, недалеко от центрального вокзала и центра города, в резиденции стоя, с видом на набережную, приложение 5P в отличном состоянии, балкон с открытым видом, 2 частные парковки, подвал. Хадасса Эксклюзив, Агентство Такам

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre
Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
