  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
;
10
ID: 33925
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

В современном здании Бат-Яма: 3 комнаты на 3 этаже Жилая площадь 76м2 + 16м2 террасы Открытый вид на море Яркая гостиная 1 парковка + 1 подвал Рядом море, магазины и транспорт

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
