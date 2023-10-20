  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Тель-Авив, Израиль
от
$14,11 млн
20.02.2026
$14,11 млн
29.06.2025
$12,64 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 26562
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Этот необыкновенный пентхаус воплощает роскошь и архитектурное превосходство. С впечатляющей площадью поверхности 414 м2 на одном уровне, этот эксклюзивный объект также имеет панорамную террасу площадью около 133 м2 с потрясающим видом на море. Расположенная в престижном жилом комплексе Andromeda Reborn, всего в 500 метрах от мирных берегов с видом на порт Яффо, эта недвижимость предлагает исключительный жизненный опыт. Этот пентхаус, разработанный, чтобы дышать изысканностью и элегантностью, был тщательно разработан, чтобы создать атмосферу спокойствия и стиля. Основные характеристики: Общее количество штук: 8 Количество комнат: 7 (включая 5 родительских номеров) Количество ванных комнат: 5 (в том числе с сауной-хаммамом и плавающей ванной) Количество туалетных принадлежностей: 2 - Мамад (сильный номер) – самостоятельное жилье площадью около 41 м2, расположенное на уровне парковки, с частным входом, зарегистрированным в земельном кадастре. - Пользовательская кухня в деревенском стиле с большой кладовой. - Высокие потолки около 4 метров. - Стеклянные бухты. Натуральный мрамор, используемый внутри и снаружи. - таможенная столярная по всему дому. Интегрированная технология домашней автоматизации. Независимый кондиционер для каждой комнаты. Интегрированная аудиосистема со встроенными динамиками. Продвинутая система безопасности с камерами. Внешняя защита голубей. Передовая ирригационная система. Факультативный джакузи. - Парковка: 4 стандартных парковочных места в подземной парковке проекта. Жилой комплекс Andromeda Reborn: Жилой комплекс Andromeda Reborn - это престижный проект, расположенный на историческом холме Андромеды, в Старом Яффо, сочетающий богатое наследие района с современной роскошью. Комплекс состоит из двух элегантных восьмиэтажных зданий, в том числе шести жилых уровней и двух подземных уровней для частной парковки и хранения, для комфорта жителей. Архитектор Алекс Коэн и архитектор интерьера Итай Шмутар разработали дизайн, вдохновленный греческой архитектурой и средиземноморским побережьем, гармонично интегрируя структуру с живописной обстановкой Старого Яффо. Проект фокусируется на высококачественной отделке и включает в себя инновационные элементы дизайна, отвечающие самым высоким стандартам. Жители пользуются целым рядом высококлассных удобств, включая частные открытые площадки, бассейн без хлора, работающий на природном столе для воды при постоянной температуре 24°. C круглый год, оздоровительный и фитнес-центр, кафе на месте, клуб для жителей и служба управления и безопасности 24/7. Это эксклюзивное предложение предлагает спокойный и изысканный жизненный опыт в одном из самых популярных районов в регионе.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Ашдод, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Тель-Авив, Израиль
от
$14,11 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Ашкелон, Израиль
от
$532,950
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,32 млн
МАГНИФИЧЕСКИЕ 5 ЧАСТЕЙ В БАТ ЯМ АЯМ ПАРК С ПРОКСИМНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ. Полный морской обзор! Ближе ко всем дорогам, клубу, школам, ресторанам и играм. Несколько трамвайных минут
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Показать все Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ашкелон, Израиль
от
$862,125
Мини-Пентхаус Строительный цех 5 специальных стажировок
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации