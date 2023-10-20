  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 33595
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эта исключительная недвижимость, расположенная в Башнях Лагуны, в престижном районе Южного пляжа Нетании, предлагает уникальную возможность испытать роскошь на море на своем пике. Просторная планировка квартиры, полученная путем слияния двух единиц, простирается на 320 м2 и включает в себя великолепную террасу площадью 70 м2 с панорамным видом на море и город. Расположенный на 23-м этаже Северной башни в этом несравненном районе, он предлагает легкий доступ к пляжу и набережной. Ключевые детали: Яркая и воздушная гостиная, окруженная окнами с видом на море. - 6 спален, в том числе две защищенные комнаты (мамад), каждая оборудована собственной системой кондиционирования воздуха. - 3 полных ванных комнаты и дополнительный туалет для гостей. Роскошная кухня Семеля с большим центральным островом для сидения. Fujitsu усовершенствованная система кондиционирования воздуха. Интегрированная аудиосистема. - Обычная мебель. - складское пространство площадью 20 м2, прилегающее к квартире. - Четыре парковочных места. О Лагуне Башни: Башни Лагуны, расположенные в престижном районе Саут-Бич в Нетании, представляют собой высококлассный жилой комплекс, состоящий из двух знаковых башен, самых высоких в городе. Завершенные в 2017 году, эти башни подчеркивают исключительный архитектурный дизайн Yaski-Mor-Sivan Architects и высококачественное строительство Tidhar и Electra. Жители пользуются привилегированным расположением и рядом роскошных удобств, включая элегантный вестибюль, бассейн, фитнес-центр, открытые площадки, детскую игровую площадку, клуб для жителей, 24-часовые службы безопасности и подземную парковку. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией или организовать посещение.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Hovevei Tsion, жилая улица 2 шага от пляжа 3 комнаты отремонтированы с просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и очень хорошим балконом 80 м2 Балкон 2 душевые комнаты Второй этаж лифт Парковка 5 800 000 Нис
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации