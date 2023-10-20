Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim

Новинка на рынке! В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Отличная новая и просторная 3-комнатная квартира площадью 85 м2, с террасой 8 м2. Настоящая жемчужина: • Отдельная и высококлассная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Немедленный вход.