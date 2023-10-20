  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$539,220
;
9
Оставить заявку
ID: 33729
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Бат-Яма, на очень популярной центральной улице, эта квартира имеет идеальное расположение: всего в 400 метрах от моря и недалеко от всех удобств повседневной жизни, магазинов и транспорта. Апартаменты 3 комнаты светлые 74м2 3-й этаж с лифтом Центральное расположение, недалеко от моря и удобств Аренда в настоящее время 6 500 / месяц Чтобы отремонтировать важный потенциал добавленной стоимости

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,76 млн
Жилой квартал 2 pieces spacieux standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,897
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Нагария, Израиль
от
$583,110
Жилой квартал Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Хадера, Израиль
от
$874,665
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$539,220
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Показать все Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания. Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Жилой квартал Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Жилой квартал Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Жилой квартал Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Жилой квартал Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Жилой квартал Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ашкелон, Израиль
от
$592,515
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации