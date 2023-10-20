  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A ne pas manquer

Жилой квартал A ne pas manquer

Ашкелон, Израиль
от
$526,680
20.02.2026
$526,680
05.03.2025
$471,912
13.02.2025
$473,256
;
8
Оставить заявку
ID: 25009
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 4 шт. Димри 3-й этаж смотреть хорошо сохранившийся Качественный проект 2, чтобы компенсировать

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Герцлия, Израиль
от
$1,71 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Иерусалим, Израиль
от
$2,508
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,58 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
В районе Кирьят-Йовель, граница Рамат-Дения, в 150 метрах от будущей линии Голомбского трамвая, недалеко от автомагистрали Бегин для выхода из города. У входа на улицу Авраама Штерена, в новом строящемся проекте с доставкой в течение 30 месяцев. В бутик-здании с вестибюлем и парковкой и лифт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Спец-предложение к запуску: платите 400 000 ₪ сейчас, а остаток — по спец-плану ближе к заселению, причём без привязки к индексу. Количество квартир и срок акции ограничены. О проекте Закрытый бутиковый квартал на пересечении ул. Шошанат ха-Кармель × ха-Иланот × Дерех ха-Ям — максимум …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$545,490
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации