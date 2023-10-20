Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Продается - 5 комнатная квартира в новой резиденции, улица Хадекель, лицом к морю Расположенная в недавней и безопасной резиденции с охраной, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает идеальную среду обитания, обращенную к морю. Квартира новая, светлая и хорошо устроенная. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, частную подземную парковку, а также современные и комфортные удобства. Выбор, недалеко от пляжа, магазинов, школ и транспорта. Редкая возможность жить в одном из лучших мест в Ашдоде.