Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Продается - 5 комнатная квартира в новой резиденции, улица Хадекель, лицом к морю
Расположенная в недавней и безопасной резиденции с охраной, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает идеальную среду обитания, обращенную к морю.
Квартира новая, светлая и хорошо устроенная. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, частную подземную парковку, а также современные и комфортные удобства.
Выбор, недалеко от пляжа, магазинов, школ и транспорта.
Редкая возможность жить в одном из лучших мест в Ашдоде.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
