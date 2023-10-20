  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Ашдод, Израиль
от
$1,13 млн
;
10
ID: 33488
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Продается - 5 комнатная квартира в новой резиденции, улица Хадекель, лицом к морю Расположенная в недавней и безопасной резиденции с охраной, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает идеальную среду обитания, обращенную к морю. Квартира новая, светлая и хорошо устроенная. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, частную подземную парковку, а также современные и комфортные удобства. Выбор, недалеко от пляжа, магазинов, школ и транспорта. Редкая возможность жить в одном из лучших мест в Ашдоде.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
