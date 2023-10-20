  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$915,000
;
2
ID: 27538
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамичностью и сохранившейся природой заповедника Ирис. Проект 4 современные и элегантные башни • Квартиры 3, 4 и 5 номеров, а также пентхаусы высокого класса • Большие террасы и изысканные услуги Частная парковка для каждой квартиры Дизайн прихожей и жилого клуба в каждом здании Характеристики проекта • Двойной холл высотой, украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: март 2025 • Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Возможности финансирования: 20% по подписи, 80% по доставке ключей • Высокие постоянные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Центральный кондиционер • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире (кроме Мамада) Типологии доступны • 3 комнаты – 79 м2 + терраса 9,5 м2 • 4 комнаты – 96 м2 + 12 м2 терраса • 5 номеров - 121 м2 + 15 м2 терраса

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$831,600
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$509,700
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$900,000
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$841,200
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Показать все Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$1,27 млн
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,61 млн
Очень красивый проект на Тель-Авиве недалеко от моря и знаменитого района Неве Цедек. пентхаус из 4 комнат, 3 чбер-кровать с 2 грязными ваннами. Прекрасная терраса площадью 56 м2 расположена на 7 этаже. 1 парковочное место. Доставка 8 месяцев
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Показать все Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Кв…
