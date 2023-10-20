Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамичностью и сохранившейся природой заповедника Ирис. Проект 4 современные и элегантные башни • Квартиры 3, 4 и 5 номеров, а также пентхаусы высокого класса • Большие террасы и изысканные услуги Частная парковка для каждой квартиры Дизайн прихожей и жилого клуба в каждом здании Характеристики проекта • Двойной холл высотой, украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: март 2025 • Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Возможности финансирования: 20% по подписи, 80% по доставке ключей • Высокие постоянные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Центральный кондиционер • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире (кроме Мамада) Типологии доступны • 3 комнаты – 79 м2 + терраса 9,5 м2 • 4 комнаты – 96 м2 + 12 м2 терраса • 5 номеров - 121 м2 + 15 м2 терраса