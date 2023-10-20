  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Бат-Ям, Израиль
Продано или неактуально
15
ID: 28021
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

БАТ ЯМ - Золотая площадь Роскошный интимный дом Предупреждение: строительство продолжается Планируемая поставка: июнь 2026 Пляж находится в 150 метрах Трамвай 200 м (12 мин от Тель-Авива) Центральный район, рядом со всеми удобствами Преимущества проекта Благоприятные условия оплаты: 20% при подписании - 80% при ключевой доставке Высококлассные спецификации ♦Оптимальные банковские гарантии

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$2,10 млн
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$893,100
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$660,000
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации