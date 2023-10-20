  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Unique projet neuf de maisons

Жилой квартал Unique projet neuf de maisons

Хадера, Израиль
от
$1,17 млн
26.08.2025
$1,17 млн
14.07.2025
$1,10 млн
;
Жилой квартал Unique projet neuf de maisons
1
ID: 26833
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет в Хадере исключительный новый проект. Это проект полуотдельных домов с высоким уровнем обслуживания в тихом жилом районе Хадеры. - Дом под строительство 6 комнат (5 спален и гостиная), - 180 м2 построено на 250 м2 земли - 2 прекрасных родительских люкса, в том числе один на первом этаже; - 2 парковочных места и прилегающий подвал. В стадии строительства. Доставка через 18 месяцев. Исключительная возможность купить дом в собственном темпе! Очень известный промоутер. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: Рахель Бенгигуи, директор франкоязычного отдела RE/MAX Hadera. Беазрат Хашем Беяхад УБЕСимха Ненациах!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации