Жилой квартал Unique projet neuf de maisons

Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет в Хадере исключительный новый проект.
Это проект полуотдельных домов с высоким уровнем обслуживания в тихом жилом районе Хадеры.
- Дом под строительство 6 комнат (5 спален и гостиная),
- 180 м2 построено на 250 м2 земли
- 2 прекрасных родительских люкса, в том числе один на первом этаже;
- 2 парковочных места и прилегающий подвал.
В стадии строительства.
Доставка через 18 месяцев.
Исключительная возможность купить дом в собственном темпе!
Очень известный промоутер.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: Рахель Бенгигуи, директор франкоязычного отдела RE/MAX Hadera.
Беазрат Хашем Беяхад УБЕСимха Ненациах!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
