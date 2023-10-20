Жилой квартал Unique projet neuf de maisons

Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет в Хадере исключительный новый проект. Это проект полуотдельных домов с высоким уровнем обслуживания в тихом жилом районе Хадеры. - Дом под строительство 6 комнат (5 спален и гостиная), - 180 м2 построено на 250 м2 земли - 2 прекрасных родительских люкса, в том числе один на первом этаже; - 2 парковочных места и прилегающий подвал. В стадии строительства. Доставка через 18 месяцев. Исключительная возможность купить дом в собственном темпе! Очень известный промоутер. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: Рахель Бенгигуи, директор франкоязычного отдела RE/MAX Hadera. Беазрат Хашем Беяхад УБЕСимха Ненациах!