Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord

Роскошный дуплекс на Старом Севере!
В идеальном месте на Старом Севере, в северной части улицы Соколова, в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и общественного транспорта – красивый 4-комнатный дуплекс на продажу!
100 м2 жилая площадь + большая солнечная терраса
Входной этаж: просторная гостиная, кухня, гостевой туалет и огромная передняя терраса 20 м2
Нижний уровень:
Удобный родительский люкс
Безопасная комната (Мамед) + дополнительная комната
Ванная комната с туалетом
Идеальное дополнительное пространство для офиса или семейной комнаты
Цена: 6 720 000 ILS
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и организовать посещение. Мы говорим на французском, английском и иврите.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
