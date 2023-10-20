  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Герцлия, Израиль
от
$1,77 млн
20.02.2026
$1,77 млн
02.04.2025
$1,59 млн
;
8
ID: 25548
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

В новом здании очень хорошая квартира площадью 85м2 Состоит из 3 комнат, 2 спален, включая мамад (комната безопасности) Большая ванная 5-й этаж лифт Прекрасный вид на Базель-стрит Очень тихий и очень яркий Южная ориентация Не скучать

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

