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Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel

Ор Акива, Израиль
от
$1,63 млн
02.04.2025
$1,63 млн
16.02.2025
$1,63 млн
;
9
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ID: 25038
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Ор Акива

О комплексе

Перевод
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Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2 5 спален, включая 2 родительских люкса Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней. Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей известным архитектором с высокими строительными стандартами и отделкой. Отличные направления Укрепленное помещение – пространство для хранения Отдельное жилое помещение с независимым входом, которое также можно использовать в качестве клиники, офиса или мастерской. Великолепный сад, вложенный и поддерживаемый бассейном, защищенным от глаз. 2 крытые парковочные места. Особенно приспособлена к большой семье, которая ищет исключительного комфорта в самом сердце еврейской среды. Рядом: торговый центр, центр культурной деятельности, школы, парки и сады, железнодорожный вокзал и быстрый доступ к автомагистрали 2/4. Рядом с Чезареей, ее прогулками и прекрасными пляжами.

Местонахождение на карте

Ор Акива, Израиль

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Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Ор Акива, Израиль
от
$1,63 млн
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