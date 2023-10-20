Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel

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Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2
5 спален, включая 2 родительских люкса
Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней.
Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей известным архитектором с высокими строительными стандартами и отделкой.
Отличные направления
Укрепленное помещение – пространство для хранения
Отдельное жилое помещение с независимым входом, которое также можно использовать в качестве клиники, офиса или мастерской.
Великолепный сад, вложенный и поддерживаемый бассейном, защищенным от глаз.
2 крытые парковочные места.
Особенно приспособлена к большой семье, которая ищет исключительного комфорта в самом сердце еврейской среды.
Рядом: торговый центр, центр культурной деятельности, школы, парки и сады, железнодорожный вокзал и быстрый доступ к автомагистрали 2/4.
Рядом с Чезареей, ее прогулками и прекрасными пляжами.
Местонахождение на карте
Ор Акива, Израиль
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