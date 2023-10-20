Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel

Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2 5 спален, включая 2 родительских люкса Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней. Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей известным архитектором с высокими строительными стандартами и отделкой. Отличные направления Укрепленное помещение – пространство для хранения Отдельное жилое помещение с независимым входом, которое также можно использовать в качестве клиники, офиса или мастерской. Великолепный сад, вложенный и поддерживаемый бассейном, защищенным от глаз. 2 крытые парковочные места. Особенно приспособлена к большой семье, которая ищет исключительного комфорта в самом сердце еврейской среды. Рядом: торговый центр, центр культурной деятельности, школы, парки и сады, железнодорожный вокзал и быстрый доступ к автомагистрали 2/4. Рядом с Чезареей, ее прогулками и прекрасными пляжами.