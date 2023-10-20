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  4. Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux

Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux

Ашкелон, Израиль
от
$477,530
02.04.2025
$477,530
24.02.2025
$478,890
04.02.2025
$471,070
24.12.2024
$472,770
;
5
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ID: 23487
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Неве дкалим наземный сад из 4 комнат в тихом районе

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$477,530
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