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Жилой квартал Superbe appartement de prestige a vendre dans le complexe nof yam club or akiva

Ор Акива, Израиль
от
$780,902
;
4
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ID: 25827
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Ор Акива

О комплексе

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Расположенная на высоком этаже в элитном жилом проекте, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает современные и элегантные услуги. Он включает в себя большую яркую гостиную с потрясающим панорамным видом на море, дизайн американской кухни, четыре комфортабельных номера, включая роскошный мастер-люкс и безопасное пространство (Мамед). Солнечный балкон площадью 14 м2 расширяет гостиную, идеально подходящую для отдыха. Отдельная прачечная, обратимый центральный кондиционер, частный погреб и два парковочных места в подвале. Курорт также предлагает кафе, рестораны с террасами и расположен на небольшом расстоянии от моря. Стратегическое расположение, недалеко от главных дорог и в нескольких минутах от престижного поля для гольфа Кесарии. Редкая возможность жить между элегантностью, современным комфортом и близостью к побережью. Доступно немедленно. Для получения дополнительной информации или для организации частного визита, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Ор Акива, Израиль

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Жилой квартал Superbe appartement de prestige a vendre dans le complexe nof yam club or akiva
Ор Акива, Израиль
от
$780,902
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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