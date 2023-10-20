Жилой квартал Superbe appartement de prestige a vendre dans le complexe nof yam club or akiva

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Расположенная на высоком этаже в элитном жилом проекте, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает современные и элегантные услуги.
Он включает в себя большую яркую гостиную с потрясающим панорамным видом на море, дизайн американской кухни, четыре комфортабельных номера, включая роскошный мастер-люкс и безопасное пространство (Мамед).
Солнечный балкон площадью 14 м2 расширяет гостиную, идеально подходящую для отдыха.
Отдельная прачечная, обратимый центральный кондиционер, частный погреб и два парковочных места в подвале.
Курорт также предлагает кафе, рестораны с террасами и расположен на небольшом расстоянии от моря.
Стратегическое расположение, недалеко от главных дорог и в нескольких минутах от престижного поля для гольфа Кесарии.
Редкая возможность жить между элегантностью, современным комфортом и близостью к побережью.
Доступно немедленно.
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Местонахождение на карте
Ор Акива, Израиль
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