Жилой квартал Superbe appartement de prestige a vendre dans le complexe nof yam club or akiva

Расположенная на высоком этаже в элитном жилом проекте, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает современные и элегантные услуги. Он включает в себя большую яркую гостиную с потрясающим панорамным видом на море, дизайн американской кухни, четыре комфортабельных номера, включая роскошный мастер-люкс и безопасное пространство (Мамед). Солнечный балкон площадью 14 м2 расширяет гостиную, идеально подходящую для отдыха. Отдельная прачечная, обратимый центральный кондиционер, частный погреб и два парковочных места в подвале. Курорт также предлагает кафе, рестораны с террасами и расположен на небольшом расстоянии от моря. Стратегическое расположение, недалеко от главных дорог и в нескольких минутах от престижного поля для гольфа Кесарии. Редкая возможность жить между элегантностью, современным комфортом и близостью к побережью. Доступно немедленно. Для получения дополнительной информации или для организации частного визита, свяжитесь с нами.