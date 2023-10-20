Жилой квартал Bon emplacement

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Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору
Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам
4 воздушные направления
4 ванные комнаты
стоянка
В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая.
В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом.
2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната.
Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных…
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима
Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…