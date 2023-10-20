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Жилой квартал Bon emplacement

Иерусалим, Израиль
от
$1,66 млн
02.03.2025
$1,66 млн
10.02.2025
$1,63 млн
01.01.2025
$1,64 млн
;
Жилой квартал Bon emplacement
1
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ID: 24030
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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6 номеров 140 м2 с балконом Soukkah лифт парковочный погреб

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
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$1,66 млн
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