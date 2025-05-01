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Квартиры с видом на море на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
397
Чангу
72
Южная Кута
65
Убуд
29
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50 объектов найдено
Квартира 1 комната в Sanur, Индонезия
Квартира 1 комната
Sanur, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Восхитительный проект в самом ценном месте на Бали - Санур. Проект от известного застройщика…
$400,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 35 м²
Расположенный на живописном клифе комплекс предлагает уникальное пространство, сочетающее в …
$94,235
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Квартира 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
$204,219
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс, расположенный на первой линии у океана в элитном районе Бали, представляет собой и…
$190,372
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
$300,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, …
$329,011
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Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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ERA INVEST GROUP
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Квартира 2 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду …
$285,000
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DDA Real Estate
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Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 81 м²
Уникальный проект с самым длинным в мире бассейном на крыше – 190 метров. В лучшем туристиче…
$382,265
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Квартира 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$393,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Односпальный апартамент в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звезд…
$190,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 33 м²
Комплекс из 95 апартаментов в Чангу (Чемаги), расположен всего в 60 метрах от океана - две м…
$88,202
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Квартира 2 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 17.36% and re-sale profits…
$231,570
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Квартира 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Студия 60 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
$114,400
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Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 20 м²
Жилой комплекс апартаментов, который находится у пляжа Melasti, район Унгасан. Инфраструктур…
$134,309
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 30 м²
Уникальный комплекс апартаментов, расположенный в популярном районе Чангу. Этот проект – иде…
$90,201
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Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с красивым видом на океан. Апартаменты с мебелью и красивым современным дизай…
$92,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Семиньяк, Индонезия
Квартира 1 комната
Семиньяк, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
$280,648
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 25 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Бутик-отель включает …
$80,909
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Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Площадь 83 м²
Расположенный на первой береговой линии прекрасного пляжа Нуса Дуа, комплекс является олицет…
$256,677
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Квартира 3 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
$778,182
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$162,000
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
* ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.26% and re-sale profit…
$148,770
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Студия 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Студия 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
$82,300
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Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$199,000
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 2 спальнями на Бали, Индонезия от известного застройщика в самом популярном ра…
$640,000
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$143,000
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Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Наш новый комплекс - воплощение жилья мечты на райском острове. Комплекс расположен на живоп…
$110,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$143,000
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Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$305,000
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Типы недвижимости на Малых Зондских островах

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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