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Пентхаусы на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
5
Южная Кута
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Пентхаус Удалить
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5 объектов найдено
Пентхаус в Кутух, Индонезия
Пентхаус
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Этаж 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$270,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Пентхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Пентхаус
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 198 м²
Апартаменты с готовой отделкой и мебелью. 2-спальный пентхаус в масштабном комплексе с бог…
$570,000
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Пентхаус в Кутух, Индонезия
Пентхаус
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$195,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Пентхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в уникальный проект Pandawa Dream на Бали, который сочетает в себе премиальный …
$250,000
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Пентхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Пентхаус
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 152 м²
Пентхаус с просторной спальней с кроватью king-size. Большая ванная комната с душевой и ванн…
$460,000
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Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

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