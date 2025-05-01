Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
397
Чангу
72
Южная Кута
65
Убуд
29
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
58 объектов найдено
Квартира 1 комната в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 комната
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Стартовала продажа нового комплекса от надежного застройщика с 10-летним опытом и проверенно…
$114,900
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
$204,219
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия Предлагаю…
$286,689
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Air Kuning, Индонезия
Квартира 1 комната
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Апартаменты с террасой. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей. Долгосроч…
$163,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, …
$329,011
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду …
$285,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$224,603
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Lombok Utara, Индонезия
Квартира 1 комната
Lombok Utara, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаются апартаменты "люкс" с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового м…
$192,581
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$393,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплек…
$203,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа. Первоначальный взнос - 50%. ROI 20,66%,…
$175,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия Двухуровн…
$125,532
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
$551,536
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
$242,127
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Квартира 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с красивым видом на океан. Апартаменты с мебелью и красивым современным дизай…
$92,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией. Апартаменты двухуровневые, соврем…
$200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
$778,182
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
$69,305
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. …
$110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия Пр…
$200,267
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Апартаменты с видом на джунгли и водопад. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью…
$99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
* ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.26% and re-sale profit…
$148,770
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия П…
$318,813
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$199,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Cemagi, Индонезия
Квартира 1 комната
Cemagi, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле коко…
$265,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$340,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия Предлагаетс…
$318,813
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от …
$305,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Wana Giri, Индонезия
Студия 1 комната
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначаль…
$156,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с живописным видом на берегу океана. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в го…
$360,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости на Малых Зондских островах

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти