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Виллы с видом на море в периферийной единице Закинтос, Греция

Zakynthos Municipality
11
Zakynthos Municipal Unit
3
Laganas Municipal Unit
3
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1 объект найдено
Вилла 12 комнат в Циливи, Греция
Вилла 12 комнат
Циливи, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Закинтос, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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