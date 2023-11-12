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Жильё в периферийная единица Закинф, Греция

Zakynthos Municipality
14
Закинтос
6
22 объекта найдено
Дом с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Дом с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 200 м²
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе.Недв…
€300,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Гайтани, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Гайтани, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе.Недв…
€300,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Ampelokipi vetral of Athens apartment oif 87 sq.m. airy ground floor in very good condition …
€175,000
Коттедж 5 спален с видом на горы в Виноградники, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Виноградники, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€945,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€420,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
€450,000
Дом 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 12
Площадь 550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
€3,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 3 сп…
€525,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€945,000
Дом 3 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Вилла состоит из 3 спал…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 137 Sq.m., 2 Bedro…
€145,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 109 Sq.m., 2 Bedro…
€335,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Агии Пантес, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Агии Пантес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 3 сп…
€525,000
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Циливи, Греция
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
€3,20 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Закинтос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Альканас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Альканас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€420,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мариес, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мариес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
€200,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Кипсели, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кипсели, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер,…
€270,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€150,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€160,000

Типы недвижимости в периферийная единица Закинф

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Закинф, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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