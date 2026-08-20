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Виллы в периферийной единице Закинтос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в периферия Ионические острова, Греция
Вилла
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 300 м²
Роскошная вилла 300 кв.м. с бассейном и видом на море на Закинфе Всего в 6 км от города З…
$2,54 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Вилла в Закинфе 140 м2 - участок 3000 м2 - 3 спальни, 3 ванные комнаты - 1/6 совместное влад…
$154,417
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Вилла 3 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos Fantastic complex of 12 …
$265,053
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Параметры недвижимости в периферийной единице Закинтос, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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