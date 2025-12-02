Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в периферийной единице Закинтос, Греция

Zakynthos Municipality
21
Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
$1,11 млн
Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
Вилла 12 комнат в Закинтос, Греция
Вилла 12 комнат
Закинтос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Вт…
$491,585
Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,76 млн
Типы недвижимости в периферийной единице Закинтос

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Закинтос, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
